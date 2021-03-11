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Eğitim AÖL sınav itirazı nasıl yapılır?
Eğitim

AÖL sınav itirazı nasıl yapılır?

AÖL sınav itiraz işlemleri | Merakla beklenen açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise işlemleri nereden nasıl yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, AÖL sınav itirazı ne zamana kadar yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:25:00 -
AÖL sınav itirazı nasıl yapılır?

AÖL sına itiraz sayfası | AÖL sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını kontrol eden öğrencilerin bazıları itiraz işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav itiraz işlemi nasıl nerede yapılıyor?

AÖL sınav itirazları nasıl yapılıyor?

AÖL itiraz işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL SINAV İTİRAZ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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