  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav giriş ekranı | AÖL sınavları bitti mi?
Eğitim

AÖL sınav giriş ekranı | AÖL sınavları bitti mi?

Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman son? Açık öğretim lisesi öğrencileri, koronavirüs salgını sebebiyle 1.dönem sınavlarını online olarak gerçekleştiriyor. AÖL sınavlarını tamamlamak isteyenler ise sınavlara ne zamana kadar nasıl girebileceklerini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:38:00 -
AÖL sınav giriş ekranı | AÖL sınavları bitti mi?

Açık öğretim lisesi öğrencileri online sınavların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları bitti mi?

AÖL sınav giriş ekranı | AÖL sınavları bitti mi?

AÖL sınavları 4 Aralık saat 09.30’da online olarak başladı. Sınavlar 10 Aralık 23.59’a kadar online olarak yapılabilecek. Yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır” denildi.

Öğrenciler online sınavlara “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor.

AÖL sınavları nasıl değerlendiriliyor?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, soykırım teriminin istismar edilmesinin uluslararası barışa katkı sağlamayacağını açıkladı.
BAE'den Bayraktar TB2 bombası
Ekonomi

BAE'den Bayraktar TB2 bombası

Türkiye ile yeni sayfa açan Birleşik Arap Emirlikleri'nin TB2 Bayraktar alma niyeti olduğunu duyurdu.
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay