AÖL sınav giriş belgeleri | AÖL sınavları online mı?
Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencileri 3.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları hangi gün? AÖL 3.dönem sınavları online mı yüz yüze mi?
Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak?
AÖL sınav giriş belgeleri | AÖL sınavları online mı?
AÖL sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır” denildi.
AÖL kayıt yenileme tarihleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi 2021-3.Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 2021-3 dönemine, sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir” denildi.