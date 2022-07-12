Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınav giriş belgeleri | AÖL sınavları online mı?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır” denildi.

AÖL kayıt yenileme tarihleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi 2021-3.Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 2021-3 dönemine, sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir” denildi.