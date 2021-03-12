AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimdi AÖL 2.dönem sınavlarına hazırlanıyor. AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler kitapları yayınladı. Peki, AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu olacak?
“Açık lisede hangi kitaptan hangi konuya çalışacağım?”, “Açık Lise kitaplarındaki hangi ünitelerden sorumluyuz 201” soruları ders seçimini yapan ve ders notlarını alan öğrencilerin sorduğu en önemli sorular. AÖL sınavda sorumlu olunacak ders kitaplarını yayınladı.
AÖL 2.dönem sınavlarında sorumlu olunan kitap listesi