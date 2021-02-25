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Eğitim AÖL online sınav açık öğretim lisesi giriş! MEB AÖL online sınav saatleri kaçta?
Eğitim

AÖL online sınav açık öğretim lisesi giriş! MEB AÖL online sınav saatleri kaçta?

Açık öğretim lisesi yani AÖL sınavları korona salgını nedeniyle ertelenmişti. AÖL birinci dönem sınavına girecek adaylar açık lise sınavları ne zaman, AÖL sınav tarihleri ile birlike sınavı yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık lise AÖL online sınav giriş panelini merak ediyor. Peki AÖL birinci dönem sınavı nasıl yapılacak? Online AÖL sınav girişi açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 09:25:00 - 2021-02-25 09:26:50
AÖL online sınav açık öğretim lisesi giriş! MEB AÖL online sınav saatleri kaçta?

Koronavirüs sebebiyle MEB Açık öğretim okulları AÖL 1. Dönem sınavları online olarak yapılacak. Açıköğretim Lisesi sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açıköğretim lisesi öğrencileri, sınavları Açıköğretim Okulları Bigi Yöntemi Sistemi üzerinden yapacak.

Açıköğretim lise sınavları tarihleri belli oldu. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında olacak.

AÖL online sınavı nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranı üzerinden yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavlarına öğrenciler T.C. kimlik numara ve şifreleri ile katılım sağlayacak.  Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

AÖL birinci dönem online sınav için tıklayın

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