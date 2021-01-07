AÖL kayıtları ertelendi mi son dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birinci dönem ara tatil sonrası yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Mili Eğitim Bakanlığı 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını salgın nedeniyle iptal etti. AÖO, ve AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman, ertelendi mi?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme sürecine dair tarihleri Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimden öğrenebiliyor. Takvimde AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 4 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor. Açık lise kayıt sürecinin yanı sıra 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ders seçme ve güncelleme işlemlerinin ise 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri yapılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde takvime göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sınav merkezi güncelleme işlemleri de 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.