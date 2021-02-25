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Eğitim AÖL kayıt yenileme tarihleri | AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme tarihleri | AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ücreti 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 Aralık ayında yapılması planlanan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları şubat ayına ertelendi. Öğrenciler 1. dönem sınavlarına 25 Şubat Perşembe günü 09.30 itibariyle erişim sağlamaya başladı. Öğrenciler 2. Dönem sınavları öncesinde kayıt yenileme işlemlerinin nasıl, nereden yapılacağını da araştırmaya başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman nasıl yenilenecek? AÖL kayıt yenileme işlemleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:39:00 -
AÖL kayıt yenileme tarihleri | AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ekranı | Eğitim hayatlarına açık öğretim okullarında devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖL kayıt yenileme işlemi ne zamana kadar yapılacak?

AÖL kayıt yenileme tarihleri | AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖO ve AÖL 1.dönem sınavları online olarak yapılacak. 1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak. Sınavlar 1 Mart 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.  2. dönem sınavları ise 25 Mart-29 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Sınav tarihleri kadar öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini de merak ediyor. Bu yıl kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak.

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Eğitim

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