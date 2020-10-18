AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Açıköğretim Lisesine kayıt yaptıracak AÖL öğrencilerinin merak ettiği yeni kayıt tarihi ne zaman sorusunun cevabını MEB verdi. İşte 2020AÖL kayıt yenileme tarihi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim çerçevesinde 2020 AÖL 1.dönem kayıt yenileme veya bir başka deyişle AÖL kayıt yaptırma tarihi MEB tarafından açıklandı. AÖL 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri merak ediliyor. MEB Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL yeni kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesinde (AÖL) kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.