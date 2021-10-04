AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor 2021 2022? MEB AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuru ekranı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Açık öğretim yeni kayıt nasıl yapılır?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

AÖL yeni kayıt kimler yaptırır?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar. Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

AÖL kayıt için istenen belgeler neler?

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).