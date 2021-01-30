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Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖL kayıt yenileme tarihi binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı duyuruyla paylaşıldı. AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:46:00 -
AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi’nde ertelenen 1. Dönem sınavları için süreç kaldığı yerden devam ederken MEB’den (Milli Eğitim Bakanlığı) kayıt yenileme duyurusu geldi.

AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açık lise öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL'de kayıt yenileme işlemlerini devam ettiren öğrencilerin dışında ilk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt süreciyle ilgili detayları sorguluyor. MEB kılavuzuna göre, öğrencilerin 22 Ocak- 15 Şubat 2021 tarihleri arasında kayıt yenilemeleri yapması gerekiyor.

AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 1.dönem sınavları çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

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