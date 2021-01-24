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Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL kayıtları ne zaman | Açıköğretim ortaokul ve lise kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Öğrenciler kayıt yenileme tarihinin açıklanıp açıklanmadığını, 1. dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖO kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-24 21:48:00 -
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖO AÖL kayıt yenileme | Milli Eğitim Bakanlığı aralık ayı içerisinde yapılmasını planladığı açık ortaokul ve açık lise sınavlarını ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlıktan son olarak AÖO ve AÖL sınav tarihlerini açıklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri

Eğitim hayatlarını açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lisesinde sürdürenler 1. ve 2. dönem sınavlarının nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Salgın sebebiyle 1. ve 2. dönem sınavları online olarak yapılacak.

1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak.

2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek.

AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak.

 

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