Açık öğretim lisesi kayıt yenileme ekranı | AÖL 1. dönem sınavlarının ardından her yıl ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri yapılıyor. Bu yıl 1. dönem sınavları salgın sebebiyle aralık ayı yerine şubat ayına ertelendi. İkinci sınavlara da kısa bir süre kaldı. Bu sebeple öğrenciler ne zaman nasıl kayıt yenileme işleminin başlayacağını araştırıyor. AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. MEB’ten yapılan açıklamada “Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur” denildi.

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