AÖL e-Okulda kaydı olmayan öğrenciler ilk kayıt için istenen evraklar neler? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenilemi ile AÖL ilk kayıt tarihleri merak edilmekte. AÖL ilk kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli evrakların neler olduğu araştırılmakta.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.