AÖL e-Okulda kaydı olmayan öğrenciler ilk kayıt için istenen evraklar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenilemi ile AÖL ilk kayıt tarihleri merak edilmekte. AÖL ilk kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli evrakların neler olduğu araştırılmakta.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenilemi ile AÖL ilk kayıt tarihleri merak edilmekte. AÖL ilk kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli evrakların neler olduğu araştırılmakta.
e-Okulda kaydı olmayan AÖL öğrenciler ilk kayıt için istenen evraklar neler?
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.
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