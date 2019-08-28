Açık Öğretim Lisesi, farklı sebeplerden dolayı, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalanlara, derslere girme mecburiyeti olmadan Lise Diploması almayı sağlamaktadır. Açık Lise okuyanlar AÖL ile ilgili detayları merak ediyorlar. Açık Lise'den mezun olanlar diplomasını nasıl alabilir? İşte AÖL diplomamı ne zaman ve nereden alırım? sorusunun yanıtı...

AÖL diplomamı ne zaman ve nereden alırım?

Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise;

Diploma basılmamış olabilir. Sorun, öğrencinin diplomasının basılması için gereken belge ve bilgilerin eksikliğinden kaynaklanabilir. İlgili sorunun ne olduğu hakkında, İrtibat Bürolarına başvurarak veya ALO 147'yi arayarak bilgi alabilirsiniz. Eksik bilgi ve belgelerinizi İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne ulaştırmanız halinde diplomanız basılacak ve istediğiniz İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

Diploma Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Arşivinde olabilir. İrtibat Bürolarından alınmayarak Müdürlüğümüze iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Öğrencinin diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması hâlinde, istediği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kimler Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt olabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açıkğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.