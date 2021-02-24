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Eğitim AÖL bir dersin sınavını bitirdikten sonra diğer dersin sınavına hemen girilecek mi? AÖL online sınav nasıl olacak?
Eğitim

AÖL bir dersin sınavını bitirdikten sonra diğer dersin sınavına hemen girilecek mi? AÖL online sınav nasıl olacak?

AÖL online sınav nasıl yapılacak, açık öğretim lisesi sınavları nasıl olacak, açık lise sınavları nasıl olacak 2021? soruları Açık öğretim kurumları 1. dönem sınavları 25 Şubat’ta yapılacağından merak edilmeye başlandı. MEB son dakika AÖL 1.dönem online (çevrim içi) sınav duyurusu yayınladı. Peki AÖL online sınav nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:11:00 - 2021-02-24 17:17:10
AÖL bir dersin sınavını bitirdikten sonra diğer dersin sınavına hemen girilecek mi? AÖL online sınav nasıl olacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları corona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açıköğretim lisesi öğrencileri, sınavları Açıköğretim Okulları Bigi Yöntemi Sistemi üzerinden yapacak. Açıköğretim lise sınavları tarihleri belli oldu. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında olacak. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

AÖL bir dersin sınavını bitirdikten sonra diğer dersin sınavına hemen girilecek mi?

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL

AÖL 1. dönem sınavına online olarak kimler katılabilir

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