AÖL Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman 2021 2022 AÖL 1. dönem ilk kayıt tarihleri

2021 AÖL yeni kayıt ve AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 6 Eylül'de okular açılmasıyla birlikte açık öğretim lisesi kayıt tarihleri de merak edilir oldu. AÖL kayıt yaptıracak binlere öğrencinin beklediği açıklamayı MEB yaptı. 2021 açık lise kayıt ve AÖL kayıt yenileme işlemleri kılavuzu yayınlandı.

2021 açık lise kayıt ve AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL kayıt yenileme kimler yapacak?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

AÖL kayıt için hangi evraklar gerekiyor?

AL kayıt evrakları hangileri?

A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

C-Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu "Silik" Olanların BaşvurularıSilik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

F-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)