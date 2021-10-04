AÖL açık öğretim lisesi 2021 1. dönem sınavı nasıl yapılacak online mi yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvurusu 15 Ekim'e kadar devam edecek. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak. AÖL kayıtları nasıl yapılacak? AÖL kayıt ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022?

2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 2021 1. dönem sınavı nasıl yapılacak?

Geçtiğimiz yıl korona nedeniyle AÖL 1, 2 ve 3. dönem sınavları online olarak yapılmıştı. MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları bu yıl yüz yüze olarak yapılacak. AÖL 1. dönem sınavı giriş belgesi 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.