AÖL açık öğretim lisesi 1. dönem sınavı ne zaman 2021 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimine bakıldığında 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. AÖL kayıt yenileme kimler yapacak? Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

AÖL kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman 2021 2022?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 4-5 Aralık tarihinde yapılacak.