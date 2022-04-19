Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları çevrimiçi olarak 1-10 Mart tarihleri arasında yapıldı. 2.dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler “AÖF 3.dönem sınavları ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, temmuzun kaçında yapılacak?

Eğitim hayatlarına AÖL’de devam edenler 3.dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını, çevrimiçi mi online mı yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL 2.dönem sınavları online olarak 1-10 Mart tarihlerinde yapıldı. 3.dönem sınavlarının temmuz ayında gerçekleştirileceği AÖF tarafından açıklandı. Ancak sınavların hangi tarihler arasında nasıl yapılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.