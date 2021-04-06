AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim yılı 2. AÖL sınavlarının gerçekleştirilmesinden sonra AÖL 3. dönem sınavlarına yönelik tarih araştırmaya başlandı. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2021?

AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖL 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

AÖL 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavı en zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavı 04 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine (AÖL) kimler başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.) Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.