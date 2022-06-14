AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık lise sınavları temmuzda mı? MEB AÖL sınavı online mi?

Açık öğretim lisesi-AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri ilan edildi. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem sınavları takvim bilgisine göre 1-10 Mart arasında tamamlandı. AÖL 2. dönem sınavlarının bitmesinden sonra şimdi gözler MEB 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihlerinde. Peki AÖl 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 2022 3. dönem sınavı temmuz da mı?

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

2022-2023 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman?

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.