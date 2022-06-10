Eğitim hayatlarına Açık öğretim ortaokulu ve lisesinde devam edenler sınav tarihlerini yakından araştırmaya başladı. AÖL öğrencileri 3.dönem sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağını, sınavların yüz yüze mi online mı yapılacağını araştırıyor.

AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? Açık lise sınavları nasıl yapılacak online mi yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak sınavın hangi gün ve saatlerde yapılacağına ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Sınavların online mı yüz yüze mi olacağına ilişkin de bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.