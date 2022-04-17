AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? 2022 açık lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi'nin 1. ve 2. Dönem sınavların tamamlanmasıyla birlikte AÖL adaylarının gözü kulağı MEB tarafıdan açıklanacak olan AÖL 3. dönem sınav tarihi ile kayıt yenileme tarihlerine çevrilmişti. 2022 AÖL 3. Dönem sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihlerini merak ediyor. Peki Açıöğretim Lisesi'ne yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte AÖL hakkında merak edilen tarihler...

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptırabilecekler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3’üncü dönem sınavına katılım sağlayamayacak.

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)