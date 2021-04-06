AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem ders seçme, AÖL 3. dönem sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Açık Lise 2. dönem sınavlarının ardından AÖL okuyan öğrenciler hem AÖL sınav sonuçlarını hem de AÖL 3. dönem kayıt tarihleri ile birlikte AÖL 3. dönem sınav zamanının sorguluyor. Açık Lise 2.dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.A ÖL sınavına girenler AÖL sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilecek.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. İşte AÖL 3. dönem takvimiX

AÖL 3. dönem ders seçme tarihi

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavı 04 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine (AÖL) kimler başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.) Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.

AÖL 3 dönemde kaç kredilik ders seçilir

Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim? AÖL öğrencileri her dönem sınavı için 35 kredilik ders seçebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.

AÖL ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

Ortak derslerden Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu derstir. Bu derslerden muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınava girip başarısız olsa dahi bu derslerden muaf olur.

AÖL ortak dersleri nasıl seçebilirim?

Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Dersleri seçilmeyen öğrenci sınava giremez.