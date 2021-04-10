Açık öğretim lisesi öğrencileri 1. ve 2. dönem sınavlarını online olarak tamamladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını da öğrendikten sonra gözlerini 3. dönem sınavlarına ve kayıt yenileme işlemlerine çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem ilk kayıt yenileme ne zaman?

AÖL öğrencileri kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri

26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri ise 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sınavın nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.