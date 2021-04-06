AÖL 3. dönem ders seçme! AÖL ders seçimi ne zaman 2021 3. dönem? AÖL 3. dönem kayıt yenileme

MEB AÖL sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Online bir şekilde yapılan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 3. dönem AÖL ders seçimi başlayacak.

AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

AÖL 2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL ders seçimi yapmak için http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri’’ modülünü seçiniz. Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1.

Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;