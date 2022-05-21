Eğitim hayatlarını açık öğretim ortaokulu ve lisesinde sürdürenler 3.dönem kayıt işlemlerini 29 Nisan'a kadar tamamladı. Şimdi ise gözler 3.dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL 3. Dönem 2022 sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak sınavın hangi gün ve saatlerde yapılacağına ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Sınavların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. AÖL sınavları bu yıl online olarak yapıldı. 3.dönem sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında yeni bir açıklama yapılırsa detayları sizlerle paylaşacağız.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.