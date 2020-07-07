AÖL 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÖL sınav yeri nasıl sorgulanır?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. MEB, Açık lise sınav yerlerini belirlediğinde ve sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar, MEB’in resmi internet sitesinden ya da aşağıdaki adres üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilir.

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.