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Eğitim AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021
Eğitim

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021

Açık Öğretim Okulları için sınav tarihleri belli oldu. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının yayınlanmasının hemen ardından öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarını merak ediyordu. AÖL 2. dönem sınav tarihleri de açıklandı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:38:00 -
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2021

AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlar için online sınavları 1 Mart'ta sona erdi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.’ ifadelerini kullanan Selçuk, “1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.” demişti.

AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

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