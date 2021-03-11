AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi, bazı sınavlar ise online olarak yapıldı. 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde 1. dönem sınavları online olarak yapıldı. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Koronavirü salgını sebebiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması gereken AÖL sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ikinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Açık öğretim 2. dönem sınavları online olarak yapılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.