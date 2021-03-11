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Eğitim AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL 1. Dönem sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları ne zaman? 2. Dönem AÖL sınavları hangi gün? AÖL 2. dönem sınavları online mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:51:00 -
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi, bazı sınavlar ise online olarak yapıldı. 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde 1. dönem sınavları online olarak yapıldı. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Koronavirü salgını sebebiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması gereken AÖL sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ikinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Açık öğretim 2. dönem sınavları online olarak yapılacak. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.  I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Eğitim

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