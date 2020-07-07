AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. Dönem Sınavı konulu 2 Temmuz 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı yazıda şunlar dile getirildi: “25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 2. dönem Sınavı'na girecek olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup kullanılacak binalar ve öğrenci sayıları Mebbis Bina Modülüne işlenmiştir. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı'nın 2. oturumu Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacaktır.

AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. MEB, Açık lise sınav yerlerini belirlediğinde ve sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.