AÖL 2. dönem sınavı online mi yüz yüze mi nasıl yapılacak? AÖL 2022 2 döne sınav nasıl olacak?

MEB 2022 AÖl 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lise ile açık öğretim imam hatip ortaokulu okuyan ya da ortaöğretimini açıkı lisede devam etmek isteyen adaylar AÖL 2. dönem kayıt tarihlerini sorguluyor. Açık öğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin MEB’den açıklama geldi.

AÖL 2022 2. dönem kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021'de başlamıştı Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır" denildi.

AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme yapacak öğrenciler MEB tarafından belirlenen kayıt yenileme ve sınav ücretini yatırmak zorunda. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL olarak belirlendi. Öğrenciler ek olarak Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 5 TL ödeme yapacaktır. Ödeme işlemleri, öğrencinin TC kimlik numarası ile birlikte aşağıda bulunan bankalara yatırılabilir.

2022 AÖL 2. dönem sınavı online mi yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre AÖL 2. dönem sınavları e-Sınav olarak yapılacak. e-Sınava katılacak öğrenciler MEB tarafından belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacak. Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.