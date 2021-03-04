AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021 | AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. AÖL kayıt yaptıranlar AÖL sınavlarına katılmaya hak kazanmakta. Peki AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri merakla 2020-2021 Öğretim Yılı ikinci dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Açık öğretim kurumları (AÖO) 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacak. AÖL sınavları korona salgını nedeniyle online olarak çevrim içi olarak yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.

AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

Mili Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem AÖL sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. AÖL II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.