  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa'nın komik raporu, Cumhuriyet ve Sözcü'nün salyasını akıttı

Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Mayasında yok! Korkmayın CHP'ye İslam gelmez

NASA açıkladı! Yaklaşıyor… Dünyaya çarpacak mı?

Dün ‘ekmek almaya gitti’ diyorlardı bugün ise ‘direnişin sembolü!’ Berkin Elvan çocuk da Burak Can çocuk değil mi?

Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye'ye destek vermeye hazırız

Türkiye'den yeni hava savunma sistemi hamlesi

Yunan'ın uykularını kaçıracak adım! Türk denizaltılarına entegre edilecek

Nihat Genç projeyi öyle bir anlattı ki… İmamoğlu, Soner Yalçın ve Meral Akşener'i aynı gemiye bindirip okyanusa gönderir
Eğitim AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL 2.dönem ders seçimi ne zaman
Eğitim

AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL 2.dönem ders seçimi ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim okulları Açıköğretim Lisesi (AÖL) üzerinden eğitimlerini sürdürenler AÖL 1. dönem sınavını 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı. AÖL birinci dönem sınavlarının ardından MEB merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. AÖL 1. dönem sonuçlarından sonra bu kez AÖL 2. dönem sınav tarihi ve AÖL 2. dönem ders seçimi heyecanı başladı. Peki AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi derslerden sorumlu olacak? İşte AÖL 2. dönem ders seçim tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:57:00 - 2021-03-12 17:57:41
AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL 2.dönem ders seçimi ne zaman

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.’ ifadelerini kullanan Selçuk, “AÖL 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.” demişti.

AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor?

MEB 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 2. Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi derslerden sorumlu olacak?

Seçmeli derslerden sınava girecek öğrenciler açıklamalarda belirtilen ders kitaplarından sorumludur. AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

Seçmeli derslerden sınava girecek öğrencilerin sorumlu oldukları ders kitaplarını görmek için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde
Ekonomi

Üç şehrin sınırları içinde petrol aranacak! Büyük müjde

Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildiği bildirildi.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi
Gündem

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partililerin tepkisine neden olan 8 Mart paylaşımını yorumladı...
Bakan Soylu duyurmuştu! Saatlerce taksiyle dolaşmış
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! Saatlerce taksiyle dolaşmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları açığa çıktı. Uyuşturucu dolu taksini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay