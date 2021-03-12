AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL 2.dönem ders seçimi ne zaman
Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim okulları Açıköğretim Lisesi (AÖL) üzerinden eğitimlerini sürdürenler AÖL 1. dönem sınavını 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı. AÖL birinci dönem sınavlarının ardından MEB merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. AÖL 1. dönem sonuçlarından sonra bu kez AÖL 2. dönem sınav tarihi ve AÖL 2. dönem ders seçimi heyecanı başladı. Peki AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor? AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi derslerden sorumlu olacak? İşte AÖL 2. dönem ders seçim tarihleri.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.’ ifadelerini kullanan Selçuk, “AÖL 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.” demişti.
AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona eriyor?
MEB 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 2. Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi derslerden sorumlu olacak?
Seçmeli derslerden sınava girecek öğrenciler açıklamalarda belirtilen ders kitaplarından sorumludur. AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Seçmeli derslerden sınava girecek öğrencilerin sorumlu oldukları ders kitaplarını görmek için tıklayın