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Eğitim AÖL 1.dönem sınavı iptal mi oldu? AÖL sınavı online mı yapılacak?
Eğitim

AÖL 1.dönem sınavı iptal mi oldu? AÖL sınavı online mı yapılacak?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin merakla araştırdığı 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." dedi. Peki, hafta sonu yapılması planlanan AÖL sınavı iptal mi edilecek? AÖL sınavı online olarak mı gerçekleştirilecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:35:00 -
AÖL 1.dönem sınavı iptal mi oldu? AÖL sınavı online mı yapılacak?

5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? AÖL sınavı iptal mi oldu sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2020‐2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu sınavlarının 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu akşam duyurulan kararların ardından AÖL sınavı iptal mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

AÖL 1.dönem sınavı iptal mi oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıklamıştı.

AÖL sınavı iptal mi oldu sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.  Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının ertelenmesi ya da iptali ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilk, orta ve lise öğrencilerinin birinci dönem sınavları MEB tarafından iptal edilmişti.

AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri henüz belli olmasa da belgeler, 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilmekte.

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