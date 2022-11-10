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Eğitim AÖL 1.dönem sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL 1.dönem sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdürenler 1.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları hangi gün başlayacak? AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi 2022-2023

Yeniakit Publisher
2022-11-10 08:22:00 -
AÖL 1.dönem sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim ortaokulu ve lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mı?

AÖL 1.dönem sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise öğrencileri birinci dönem sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 1.dönem sınavlarının aralık ayında yapılacağını duyurdu. Sınavlar online olarak gerçekleşecek. Sınavların başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde detayları paylaşacağız.

AÖL sınavları 'AÖK Bilgi Yönetimi' sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru sorulacak ve 25 dakika süre verilecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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