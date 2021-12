AÖL 1. dönem sonuç sorgulama ekranı! 2021 AÖL 1. dönem sonuçları açılandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 4 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında yapılmakta. MEB açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) yapılacak.

AÖL 1. dönem sonuç sorgulama ekranı!

2021 AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Aralık’ta başlayan ve henüz devam etmekte olan Açıköğretim Lisesi sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi verilmedi. 10 Aralık’ta sona erecek olan sınavlar online olarak gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sonuçları nereden açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden açıklanacak. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için MEB resmi web sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacak

AÖL sınavı yanlış doğruyu götürür mü?

Öğrenciye, sınava katılacağı derslerden çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak olup, verilen her doğru cevap 5 (beş) puan değerinde olacak. Yanlış cevaplar ise doğru cevapları etkilemeyecek. Değerlendirmeler her ders için ayrı ayrı olarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınarak her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan= (Doğru sayısı/Soru sayısı) x 100] formülü uygulanacaktır.