  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Kayseri’de komşuluk örneği! Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi
Dünya Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor
Dünya

Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

ATM’ler birer birer kapanırken Fransa, nakde erişim için rotayı marketlere çeviriyor. 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle para çekme alışkanlıkları tamamen değişecek.

Fransa’da nakit paraya erişim konusunda köklü bir dönüşüm kapıda. Ülkede ATM sayısının hızla azalması, hükümeti ve bankaları alternatif çözümler üretmeye zorladı. Resmi verilere göre, 2018 yılından bu yana yaklaşık 10 bin ATM kapatıldı. Bu durum, 2 binin üzerinde nüfusa sahip bazı yerleşim yerlerinde bile nakit para çekimini zorlaştırdı.

Aynı dönemde nakit kullanımında da ciddi bir düşüş yaşandı. Günlük harcamalarda nakdin payı yüzde 19 seviyelerine kadar geriledi. Ancak özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için nakit hâlâ vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

 

Marketlerden nakit çekme modeli yaygınlaşıyor

ATM’lerin işletme maliyetlerinin artması ve kârlılığın düşmesi, bankaları yeni çözümlere yöneltti. Bu kapsamda 2018’den beri yasal olan marketlerden nakit para çekme uygulaması, 2026 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Sistem, alışveriş sırasında kasadan nakit alınmasına dayanıyor. Vatandaşlar, ödedikleri alışveriş tutarına ek olarak belirli bir miktarı doğrudan market kasasından çekebiliyor.

 

Limit artıyor, esnafa teşvik geliyor

Fransız Meclisi’ne sunulan yasa teklifine göre, marketlerden yapılabilecek nakit çekim limiti 60 avrodan 150 avroya çıkarılacak. Ayrıca bu hizmeti sunan esnafa vergi teşvikleri sağlanması da planlanıyor. Amaç, ATM olmayan bölgelerde daha fazla nakit erişim noktası oluşturmak.

 

2026’dan sonra alışkanlıklar değişecek

Yetkililer, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Fransa’da nakde erişimin büyük ölçüde ATM’ler yerine marketler ve alternatif satış noktaları üzerinden sağlanacağını belirtiyor. Yeni sistemin özellikle küçük yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar için nakit çekimini kolaylaştırması bekleniyor.

2026 sonrası Fransa’da “ATM aramak” yerine “en yakın markete uğramak” yeni normal haline gelebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23