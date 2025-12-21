Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

Fransa’da nakit paraya erişim konusunda köklü bir dönüşüm kapıda. Ülkede ATM sayısının hızla azalması, hükümeti ve bankaları alternatif çözümler üretmeye zorladı. Resmi verilere göre, 2018 yılından bu yana yaklaşık 10 bin ATM kapatıldı. Bu durum, 2 binin üzerinde nüfusa sahip bazı yerleşim yerlerinde bile nakit para çekimini zorlaştırdı.

Aynı dönemde nakit kullanımında da ciddi bir düşüş yaşandı. Günlük harcamalarda nakdin payı yüzde 19 seviyelerine kadar geriledi. Ancak özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için nakit hâlâ vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Marketlerden nakit çekme modeli yaygınlaşıyor

ATM’lerin işletme maliyetlerinin artması ve kârlılığın düşmesi, bankaları yeni çözümlere yöneltti. Bu kapsamda 2018’den beri yasal olan marketlerden nakit para çekme uygulaması, 2026 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Sistem, alışveriş sırasında kasadan nakit alınmasına dayanıyor. Vatandaşlar, ödedikleri alışveriş tutarına ek olarak belirli bir miktarı doğrudan market kasasından çekebiliyor.

Limit artıyor, esnafa teşvik geliyor

Fransız Meclisi’ne sunulan yasa teklifine göre, marketlerden yapılabilecek nakit çekim limiti 60 avrodan 150 avroya çıkarılacak. Ayrıca bu hizmeti sunan esnafa vergi teşvikleri sağlanması da planlanıyor. Amaç, ATM olmayan bölgelerde daha fazla nakit erişim noktası oluşturmak.

2026’dan sonra alışkanlıklar değişecek

Yetkililer, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Fransa’da nakde erişimin büyük ölçüde ATM’ler yerine marketler ve alternatif satış noktaları üzerinden sağlanacağını belirtiyor. Yeni sistemin özellikle küçük yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar için nakit çekimini kolaylaştırması bekleniyor.

2026 sonrası Fransa’da “ATM aramak” yerine “en yakın markete uğramak” yeni normal haline gelebilir.