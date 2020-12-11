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Eğitim AÖL 1. dönem sınavları ne zamana ertelendi?
Eğitim

AÖL 1. dönem sınavları ne zamana ertelendi?

Açık öğretim lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. AÖL sınavlarının ertelendiği duyurulmuştu. Peki, Yeni AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Açıköğretim AÖL sınavları ne zamana ertelendi? soruları merak kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:55:00 -
AÖL 1. dönem sınavları ne zamana ertelendi?

2020-2021 eğitim yılı AÖL 1. dönem sınavları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından adaylar, yeni sınav tarihi bilgisini öğrenerek, söz konusu sınavlara hazırlanmak istiyor. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları ne zamana ertelendi?

AÖL sınav tarihleri için araştırmalar da hız kazandı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin yapılan açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir." İfadeleri kullanıldı.

AÖL sınav tarihleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konuya yönelik bilgi geldikçe haberimizde yer alacaktır.

AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor.

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