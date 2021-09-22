AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2021 2022?

Lise eğitimine açıktan yani açık öğretimden devam eden öğrenciler, Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim Lisesi, açık öğretimiİmam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL kayıtlarıyla ilgili tarihleri araştırıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri ne zaman? AÖL ilk kayıtlar ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

2021 2022 AÖL ilk kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL kayıt ücreti ne kadar 2021 2022?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL açık öğretim lisesi kayıt evrakları neler?

İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır.)

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman 2021 2022?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.