AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL 1. dönem sınav sonuçları online platform üzerinden açıklandı. 2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan koronavirüs vakalarının sonucu alınan önlemlerle birlikte geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

MEB duyurdu

Öğrencilerin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Bakanlık, '' 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi 1. dönem online sınav sonuçları açıklanmıştır. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.'' ifadelerine de yer verdi.

AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

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AÖL ders geçme notu kaç?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanan Açık Lise ders geçme notu 45 puan olarak paylaşılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Fakat bu güncelleme şu ana dek Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştı.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılıyor.