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Eğitim AÖF YKS ek yerleştirme kaç puanla alıyor önlisans lisans
Eğitim

AÖF YKS ek yerleştirme kaç puanla alıyor önlisans lisans

AÖF önlisans lisans bölüm puanları | 20 Eylül’de ek tercih süreci başlayacak. Adaylar 23 Eylül 23.59’a kadar ek tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Anadolu Üniversitesi önlisans ve lisans bölümlerinden tercih yapmak isteyenler ise puanların kontenjanların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF bölümleri kontenjanları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 17:18:00 -
AÖF YKS ek yerleştirme kaç puanla alıyor önlisans lisans

YKS’ye giren pek çok aday baraj puanının aşağıya çekilmesinin ardından başlayacak ek tercih dönemini bekliyordu. Takvim açıklandı ve adayların 20-23 Eylül’de yapabileceği duyuruldu. . İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek.  Peki, AÖF puanları belli mi?

AÖF YKS ek yerleştirme kaç puanla alıyor önlisans lisans

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