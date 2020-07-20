AÖF yaz okuluna kayıt zorunlu mu? AÖF yaz okuluna kimler başvuruda bulunur?

AÖF yaz okulu uygulamasına katılım öğrencilerin isteğine bağlıdır. Bir zorunluluk yoktur. Üç ders sınav uygulamasına mezuniyet aşamasında ve yalnız üç dersten başarısız olan öğrenciler başvurabilmektedir. Yaz okulu uygulamasında ise mezuniyet aşamasında olsun olmasın tüm öğrencilere beş dersten başvuru imkanı tanınmaktadır. Yine üç ders sınav uygulamasına 2019-2020 öğretim döneminde, sınavı gireceği üç derse kayıt yaptırmış ve başarısız olmuş öğrenciler başvurabilirken, yaz okulu uygulamasında daha önceden kayıt yaptırmış olması gibi bir ön koşul bulunmamaktadır. Bu nedenle yaz okulu uygulaması tüm öğrenciler herhangi bir hak kaybına uğramadan öğrenimlerine devam etmelerini sağlayacak daha kapsayıcı bir uygulamadır.