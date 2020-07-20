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Eğitim

AÖF yaz okulu uygulaması lisansüstü programlara girmeyi engeller mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları 20 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. 28 Temmuz 2020 Salı günü 23.00'a kadar devam edecek. Peki AÖF yaz okulu uygulaması lisansüstü programlara başvurmayı engeller mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:38:00 - 2020-07-20 09:39:15
AÖF yaz okulu uygulaması lisansüstü programlara girmeyi engeller mi?

AÖF yaz okulu kayıtları 20 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. 28 Temmuz 2020 Salı günü 23.00'a kadar devam edecek. Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüzü yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Peki AÖF yaz okulu uygulaması lisansüstü programlara girmeyi engeller mi? Yaz okulu uygulaması, adayların lisansüstü eğitime başvuruları için ön koşul olan ALES sınav sonuçlarının açıklanmasından önce tamamlanmış olacağından, öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru süreçlerini etkilemeyecektir.

 

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