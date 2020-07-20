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Eğitim

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu ders ücretleri ders başı?

AÖF yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona erecek. AÖF yaz okuluna başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu ücretlerini merak ediyor. Peki AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu 2 ders ücreti ne kadar? 2020 AÖF yaz okulu 3 ders ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:52:00 - 2020-07-20 09:52:40
AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu ders ücretleri ders başı?

Anadolu Üniversitesi’nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF yaz okulu ücretleri

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

AÖF Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

AÖF Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

AÖF Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

AÖF Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

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