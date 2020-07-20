AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu ders ücretleri ders başı?

AÖF yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona erecek. AÖF yaz okuluna başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu ücretlerini merak ediyor. Peki AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu 2 ders ücreti ne kadar? 2020 AÖF yaz okulu 3 ders ücreti ne kadar?