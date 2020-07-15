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Eğitim

AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF yaz okulu hakkında açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Üç ders sınavı ve AÖF yaz okulu için Üniversite Yönetim Kurulu toplantı düzenlemişti. 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan bahar dönemi sınavları sonrası gözler AÖF yaz okulu tarihlerine çevrildi. Peki AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:19:00 -
AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu mu?

2019-2020 öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde AÖF yaz okulu ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Anadolu Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada AÖF yaz okulu için Üniversite Yönetim Kurulu’nun acil toplandığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgının sona ermesi halinde sınavların yüz yüze yapılabileceği de aktarıldı.

AÖF yaz okulu tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu tarihleri henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu tarihlerini üniversitenin resmi web sayfası üzerinden duyuracağını söyledi.

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