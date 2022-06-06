AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşti. AÖF final sonuçlarının Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmasından sonra şimdi gözler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu tarihlerinde. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, başlayacak? AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?

AÖF yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

AÖF yaz okulu sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.