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Eğitim

AÖF yaz okulu sınavları 2020 ne zaman?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? Yaz okulu sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için katılım sağlayacakları yaz okulu sınavlarının tarihlerine odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları 2020 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:27:00 -
AÖF yaz okulu sınavları 2020 ne zaman?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihleri son dakika olarak açıklandı. Anadolu Üniversitesi, pandemi sürecin aksilik yaşanmaması şartıyla netleşti.

AÖF yaz okulu sınavları 2020 ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadelerine yer verildi..

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.

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