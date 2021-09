AÖF yaz okulu sınavında kalınır mı? AÖF yaz okulu sınavında kalınırsa ne olur? AÖF yaz okulu geçme notu kaç?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2021? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrencileri 2021 AÖF yaz okulu sınavının heyecanını yaşıyor. 2021 AÖF Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu sınavına girecek adayların beklediği AÖY 2021 yaz okulu sınav tarihi ise 4 Eylül 2021.

AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak?

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması sonrası AÖF Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak.

AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz. Lisans programında okuyorum, 1.-3.-5.-7. ve 2.-4.-6.-8. yarı yıllara ait dersleri AÖF yaz okulunda açılacak olan derslere göre seçebilirsiniz.

AÖF yaz okulu geçme notu kaç? AÖF yaz okulu sınavında kalınır mı?

AÖF yaz okulunda ders alan öğrencinin Genel Not Ortalaması, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır.Öğrenci yaz okulunda, Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrenci, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı dersten/derslerden, Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, FF harf notu aldığı dersten/derslerden, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf notu aldığı dersten/derslerden ya da hiç almadığı dersten/derslerden, en fazla 5 ders seçebilir.

AÖF yaz okuluna kimler girebilir?

1- AÖF yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri AÖF yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci AÖF yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav AÖF yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez

AÖF yaz okulu sınavında kaç soru var?

AÖF yaz okulu sınavı soru sayısı kaç? AÖF'de dönem sınavlarının aksine yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak. 4 Eylül'de gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavında öğrencilere 30 soru sorulacak ve 40 dakika süre tanınacak.