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Eğitim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz dönemi sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 18:54:00 -
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Eğitim hayatlarına AÖF’de devam edenler yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022'de yüz yüze yapılacak.

AÖF yaz okulu nedir?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemlerinde dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir. Öğrenciler yaz okulunda notları düşük olan derslerini yükselmek içinde girebilirler.

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